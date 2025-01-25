نائب محافظ الاقصر يقدم واجب العزاء لأسرة ضحية حادث الأقصر "حجاج كامل"

قام الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، بتقديم واجب العزاء نائبا عن محافظ الأقصر، لأسرة المرحوم "حجاج كامل" والذي راح ضحية حادث مأساوي منذ أيام.

رافق نائب محافظ الاقصر، محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي.



و كلفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم واجب العزاء لأسرة حجاج كامل، بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.

ووجهت باتخاذ ما يلزم لتقديم المساعدات اللازمة للأسرة، وصرف التعويضات المقررة في هذا الشأن.

كما وجهت بالاستجابة لمطالب أسرة الزميل الراحل، وأداء زوجته ونجله لفريضة الحج هذا العام.