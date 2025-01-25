السعودية تواصل إرسال المساعدات الإغاثية للشعب السوري جوا وبرا

وصلت اليوم الطائرة الـ13 من الجسر الجوي الإغاثي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى الشعب السوري تزامنا مع عبور 54 شاحنة سعودية جديدة من منفذ جابر الحدودي مع الأردن.

وحملت طائرة الإغاثة السعودية على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية في حين حملت شاحنات الجسر البري أيضا مواد غذائية وإيوائية وطبية للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب السوري حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه المساعدات تعد امتدادا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء في سوريا، وتأكيدا على الدور الذي تضطلع به السعودية في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أوضح رئيس فريق "مركز الملك سلمان للإغاثة" مبارك بن سعيد ‏الدوسري أن حمولة الطائرة من المساعدات تبلغ ‏نحو 30 طنا من المواد الغذائية والإيوائية والمستلزمات الشتوية وحقائب ‏العناية الشخصية.

وأكد الدوسري أن السعودية تواصل تقديم العون والمساعدة للأشقاء في سوريا ‏خلال الفترة الحالية، وسد الفجوة في الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب ‏السوري من خلال الجسر الإغاثي الجوي والبري.‏

وأوضح الدوسري أن التنسيق جار مع جميع الجهات السورية ذات الصلة بالعمل الإنساني من أجل الوقوف على متطلبات المناطق والأسر الأشد احتياجا، لافتا ‏إلى وجود 40 شاحنة في طريقها إلى سوريا تحمل 5 آلاف طن من ‏الدقيق كدفعة أولى، ستتبعها دفعات أخرى ستستلمها المؤسسة السورية ‏للمخابز.