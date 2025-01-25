الزمالك يهزم الأفريقي التونسي ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة الشارقة الدولية الودية لليد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، للدور قبل النهائي لبطولة الشارقة الدولية الودية، وذلك بعد فوزه على الإفريقي التونسي بنتيجة 22 - 21، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات.

الزمالك يهزم الأفريقي التونسي في بطولة الشارقة الودية لليد

قدم لاعبو الزمالك، أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 9 - 7 لصالح أبناء ميت عقبة، وواصل الفريق سيطرته على مجريات الشوط الثاني، لينتهي اللقاء لصالح الكوماندوز بنتيجة 22 - 21.

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ويخوض الزمالك منافسات البطولة بقائمة تضم كل من:

"أحمد الأحمر - محمود خليل فلفل - يوسف ناجي - بلال أحمد - أحمد حسام - جمال صلاح - عمر الفولي- زياد حشاد - أحمد سامح - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - شادي خليل - يوسف علي - هشام صلاح - عمر صادق بيبو ".

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبد السلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي إداريًا".

الزمالك الإفريقي التونسي بطولة الشارقة حسن يسري جمال شعبان هشام صلاح أحمد الأحمر محمود خليل فلفل يوسف ناجي بلال أحمد أحمد حسام جمال صلاح عمر الفولي زياد حشاد أحمد سامح عمر الوكيل بكار احمد مؤمن دودو مازن رضا شادي خليل يوسف علي عمر صادق بيبو

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