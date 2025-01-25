بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 73.. الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم

حوادث
الإفراج عن المحبوسين
الإفراج عن المحبوسين


    
بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 73 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو.
عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (4466) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.      
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

IMG-20250125-WA0030
IMG-20250125-WA0030
IMG-20250125-WA0031
IMG-20250125-WA0031
IMG-20250125-WA0029
IMG-20250125-WA0029
IMG-20250125-WA0028
IMG-20250125-WA0028
IMG-20250125-WA0027
IMG-20250125-WA0027
IMG-20250125-WA0026
IMG-20250125-WA0026
حوادث الفجر الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة الاحتفال بعيد الشرطة الحماية المجتمعية المحكوم عليهم رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

ضبط 9 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط عنصرين اجراميين تخصصا في الاتجار بالأسلحة النارية بالقليوبية

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط كميات من المواد المخدرة في حملة أمنية موسعة بدمياط وأسوان

جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة

ضبط نحو 46 الف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط عاملين لإدارتهما مصنعا للأسلاك الكهربائية دون ترخيص بالبحيرة

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد العش وجراديشار.. الأهلي يسعى للتعاقد مع صفقتين جديدتين خلال الميركاتو الشتوي

بعد تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه وزيرا للدفاع.. من هو بيت هيجسيث؟

قوة عسكرية واحدة وجواز واحد.. آخر تطورات تحالف الساحل الإفريقي

إشادة واسعة من الجمهور بأغنية "بنحب مصر" بمشاركة نجوم الغناء الشعبي

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

الآن.. شاهد عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز