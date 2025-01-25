ليلة الإسراء والمعراج 2025-1446هـ

ليلة الإسراء والمعراج، موعد ليلة الإسراء والمعراج 2025-1446هـ.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2025-1446هـ.. وفضل صيام يوم 27 رجب والأعمال المستحبة

تعد ليلة الإسراء والمعراج هي إحدى أعظم وأفضل الليالي في تاريخ الأمة الإسلامية، وأمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث شهدت هذه الليلة حدثًا عظيمًا للرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم).

ويبحث العديد من الملايين عن موعد ليلة الإسراء والمعراج 2025-1446 هجريًا، وأسبابها، وفضل صيام يوم 27 رجب وأفضل الأعمال المستحبة.

وتعد ليلة الإسراء والمعراج هي الليلة التي انتقل فيها النبي (صلى الله عليه وسلم) من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف، ثم عُرج به إلى السموات العلى في رحلة معجزة لا مثيل لها.

سبب رحلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج 2025-1446هـ

وهناك العديد من الأسباب لرحلة الإسراء والمعراج التي شهدت فيها صعود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ومن أبرز هذه الأسباب:-

1- محاصره المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل هذه الرحلة بثلاث سنوات.

2- ثم وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب واشتداد الأذى من المشركين.

3- ثم توفيت زوجته خديجة في نفس العام وهو ماعرف وقتها ( بعام الحزن)، حيث حزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدًا بعد وفاة عمه وزوجته بسبب كثرة إذاء المشركين، فكانت هذه الرحلة هي بمثابة نزول الطمأنينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثبيت لقبله الشريف.

وتعد الإسراء والمعراج حدثان منفصلان، ولكنهما حدثا في نفس الليلة، ففي الإسراء، انتقل الرسول (صلى الله عليه وسلم) من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس على ظهر «البراق»، وهو دابة سريعة تتحرك بسرعة كبيرة.

وبعد أن صلى النبي (صلى الله عليه وسلم) في المسجد الأقصى بالأنبياء إمامًا، بدأت مرحلة المعراج، حيث عُرج به من المسجد الأقصى إلى السموات السبع، واجتمع مع الأنبياء عليهم السلام، ثم وصل إلى سدرة المنتهى وكلمه الله (عز وجل)، في تلك اللحظة، وفي هذه اللحظات تم فرض الصلاة على الأمة الإسلامية، وأصبح أداء الصلاة اليومية فرضا على المسلمين.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2025-1446 هجريًا

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج، موعد ليلة الإسراء والمعراج، وكانت قد أعلنت دار الإفتاء، إن ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب يوم الأحد 26 رجب 1446هـ الموافق 26-1-2025 إلى فجر يوم الإثنين 27 رجب 1446هـ الموافق 27-1-2025.

ما هو حكم صيام يوم الإسراء والمعراج؟

ليلة الإسراء والمعراج 2025-1446هـ

أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج احتفاءً بأنَّ اللهَ منَّ على رسولنا صلَّى الله عليه وسلم بتلك المعجزة وبنزول فرض الصلوات الخمس.

كما تعد ليلة الإسراء والمعراج من الليالي المباركة التي يجب على المسلمين أن يذكروها ويتأملوا في معانيها، فهي ليلة تكريم رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) وتأكيد على مكانته العالية عند الله تعالى.

وكانت ليلة الإسراء والمعراج سببًا في فرض الصلاة، التي هي عماد الدين، مما يجعل لهذه الليلة خصوصية عظيمة، وتعتبر هذه الحادثة دليلًا على قدرة الله (سبحانه وتعالى) وعظمته في إجراء المعجزات.

فضل صيام يوم 27 رجب الموافق ليلة الإسراء والمعراج

ورغم أنه لا يوجد نص شرعي واضح يحدد وجوب صيام يوم 27 رجب، فإن صيامه يُعتبر من الأعمال المستحبة ويُكسب المسلم أجرًا وثوابًا.

ويعتبر صيام يوم 27 رجب، الذي يوافق ليلة الإسراء والمعراج، من السنن المستحبة عند المسلمين، ففي يوم 27 رجب، يتذكر المسلمون المعجزة الكبرى التي حدثت لرسولنا الكريم، ويستحسن لهم أن يصوموا شكرًا لله على هذه النعمة العظيمة، كما يسعى البعض في هذه الليلة لتهذيب نفوسهم بالصيام والعبادة.

ما هي الأعمال المستحبة في ليلة 27 رجب؟

ليلة الإسراء والمعراج 2025-1446هـ

وقالت دار الإفتاء أنه يستحبُّ إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

كما أوضحت إلى أنه لا مانع شرعًا من التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج، لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

موعد صيام يوم 27 رجب

ومن المقرر أن يكون صيام يوم 27 رجب 1445هـ من فجر يوم الإثنين الموافق 27 يناير حتى مغرب نفس اليوم.