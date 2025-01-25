الأسيرات الإسرائيليات يودعن غزة برسالة شكر لمقاتلي القسام

بثت "كتائب القسام" اليوم السبت، مشاهد من عملية تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

ومساء أمس الجمعة، أعلنت "كتائب القسام" عن أسماء 4 مجندات إسرائيليات من المقرر الإفراج عنهن، وجاء في بيان مقتضب للناطق العسكري باسم "القسام"، أبو عبيدة، عبر قناته على "تلغرام": "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم السبت الموافق 25-01-2025، عن المجندات التالية أسماءهن: المجندة كارينا أرئيف، المجندة دانييل جلبوع، المجندة نعمة ليفي، المجندة ليري إلباج".

وبدت الأسيرات الإسرائيلية في فيديو "القسام" بصحة جيدة، كما وجهن رسالة شكر إلى مقاتلي "كتائب القسام" باللغة العربية، الذين "أطعموهم وأشربوهم وحافظوا على حياتهم في الحرب"، حسبما قالت المجندات.

هذا وسلمت الفصائل الفلسطينية قبل ظهر اليوم السبت، 4 أسيرات مجندات إسرائيليات إلى طواقم الصليب الأحمر، في إطار "الدفعة الثانية"، من عملية تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل.

وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 200 أسير فلسطيني من سجونها وجرى نقلهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنهم من سيواجه التهجير القسري من فلسطين إلى مصر أولًا حيث يتم تحديد الوجهة اللاحقة.

وبموجب الاتفاق، من المفترض أن يبدأ الجيش الإسرائيلي "الانسحاب الكامل" اليوم من "محور نتساريم" وسط القطاع، (أي من شارع الرشيد الساحلي إلى شرق شارع صلاح الدين)، وأن يُتاح للأهالي العودة إلى شمال القطاع، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ووفق مسودة الاتفاق، يفترض أن يفكك الجيش الإسرائيلي مواقعه ومنشآته العسكرية بمنطقة "محور نتساريم" في عملية "قد تستمر لساعات"، وفق مصدر في "حماس".