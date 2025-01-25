أيمن الشريعي بعد قطع إعارة لاعبه من الزمالك: زياد.. كمال النجاح

شارك أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، صورة تجمعه مع اللاعب زياد كمال بجوار شعار النادي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب معلقًا: "زياد.. كمال النجاح".

وأعلن نادي الزمالك في الساعات الأخيرة عن إنهاء إعارة زياد كمال وعودته إلى صفوف إنبي، بعد توقيع اللاعب على مخالصة مالية مع النادي بحضور عبد الواحد السيد، مدير الكرة.

زياد كمال انضم للزمالك في يناير من العام الماضي على سبيل الإعارة، وشارك خلال هذه الفترة في 8 مباريات فقط موزعة على البطولات المختلفة: 3 مباريات في الدوري، 3 في الكونفدرالية الإفريقية، مباراة في السوبر المصري، وأخرى في السوبر الإفريقي.

إجمالي مشاركاته بلغ 178 دقيقة، حصل خلالها على إنذار واحد، دون تسجيل أو صناعة أهداف.

وعقب عودته إلى إنبي، خاض زياد كمال أول تدريباته مع الفريق يوم الأربعاء، حيث أجرى مرانًا فرديًا وفقًا لتعليمات الجهاز الفني.

وأوضح مصدر داخل النادي أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي خاص استعدادًا للمشاركة في المباريات بعد فسخ إعارته مع الزمالك بالتراضي.