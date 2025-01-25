قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو إن ثلث المشاركين في المسيرات المناهضة للحكومة التي تشهدها البلاد هم من الأوكرانيين.

ونظمت مسيرات مناهضة للحكومة تحت شعار "سلوفاكيا هي أوروبا" في أكثر من 20 مدينة في سلوفاكيا، وقد تم تنظيمها من قبل منظمة عامة موالية لكييف.

وأشار فيتسو إلى أنه بعد ذلك تظهر ادعاءات على التلفزيون الأوكراني عن عدم رضا الأوكرانيين عن شيء ما في سلوفاكيا.

وسبق أن قال فيتسو إن نشطاء المنظمة الموالية لكييف، والتي تنظم احتجاجات في سلوفاكيا، على صلة بخبراء أجانب لهم صلة بالأحداث في جورجيا والميدان في أوكرانيا.

وأشار رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أنه خلال الاحتجاجات العادية المناهضة للحكومة، قد تتم محاولات لدخول المباني الحكومية أو احتلالها من أجل التدخل في عمل الهيئات الحكومية للإطاحة بالحكومة الحالية في سلوفاكيا.

وأكد النشطاء بدورهم أنه ليس لديهم مثل هذه الخطط، مشيرين إلى أنهم يريدون فقط التعبير سلميا عن امتعاضهم من سياسات حكومة فيتسو.

وتزايدت التوترات في الآونة الأخيرة بين سلوفاكيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وجارتها الشرقية أوكرانيا في ظل إعلان كييف توقف مرور الغاز الروسي (ترانزيت) عبر أراضيها إلى أوروبا.