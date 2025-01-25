الملك المصري على عرش ليفربول.. محمد صلاح يحتفل بتسجيل هدفه رقم 100 على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي
احتفل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرية بهدفه رقم ١٠٠ على ملعب أنفيلد والذي سجله في مباراة فريقه أمام إيسويتش تاون.
كما واصل التألق في الموسم الحالي ليصل إلى هدفه رقم 19 بالموسم الحالي مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، ليواصل صدارته لجدول ترتيب الدوري.
صلاح يكسر رقم تيري هنري
وفض صلاح رقم تيري هنري بعد وصوله إلى الهدف رقم 176 لينفرد بالمركز السابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ
وأخيرا يقترب محمد صلاح من معادلة فرانك لامبارد المتواجد بالمركز السادس في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 177 هدفًا.