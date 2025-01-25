عاجل.. عمر مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
عمر مرموش
عمر مرموش

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن التشكيل الرسمي استعدادا لمواجهة نظيره فريق تشيلسي، مساء اليوم السبت في بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الاتحاد، معقل الفريق السماوي، مباراة ماتشستر سيتي ضد تشيلسي، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة؛ الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام تشيلسي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، مانويل أكانجي، كوفاسيتش، خوسانوف.

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تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان، نونيز

خط الهجوم: فيل فودين، عمر مرموش، إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الانجليزي، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي على قناة beIN Sports HD 1.

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