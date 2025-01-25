شيرين حمدي تعتذر عن منصبها كمستشار لوزير التعليم للعلاقات الدولية



كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتذار شيرين حمدي عن منصبها كمستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

على صعيدا أخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، إبتداءً من غدا الأحد الموافق 26 يناير 2025 ولمدة شهر، وذلك عبر الرابط التالي:

‏ https://ejsadm.moe.gov.eg

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم رياض أطفال، ومعلم (Math) ابتدائي وإعدادي، ومعلم (Science) ابتدائي وإعدادي، ومعلم لغة عربية ابتدائي وإعدادي، ومعلم لغة إنجليزية ابتدائي وإعدادي، ومعلم لغة فرنسية إعدادي، ومعلم تربية رياضية، ومعلم دراسات اجتماعية ابتدائي وإعدادي، ومعلم تربية بدنية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأمين مكتبة وأمين معمل، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT بالإضافة إلى دعم فني والإشراف الطلابي، علمًا بأنه سيتم التعاقد مع بعض المتقدمين بدءًا من الفصل الثاني للعام الدراسي 2024/2025.