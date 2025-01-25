الجيش اللبناني يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني ويتوسع في القطاع الأوسط

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الجيش اللبناني -
الجيش اللبناني - أرشيفية

أعلن الجيش اللبناني استكمال انتشار وحداته في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق.

وصدر عن قيادة الجيش اللبناني بيان جاء فيه: "انتشرت وحدات عسكرية في بلدات القوزح ودبل وحانين وبيت ليف - بنت جبيل في القطاع الأوسط في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف البيان: "تتابع قيادة الجيش التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل في ما خص الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار 1701".

ودعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين "إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو الإسرائيلي والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية"

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