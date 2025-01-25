إصابة ثلاثة أشخاص إثر مشاجرة بشارع فريال بحى شرق أسيوط

محافظات
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

اصيب ثلاثة أشخاص مساء اليوم السبت إثر مشاجرة بشارع فريال بحى شرق أسيوط 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بشارع فريال بحى شرق أسيوط 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث مشاجرة بشارع فريال بحى شرق أسيوط 

 

واسفرت المشاجرة عن إصابة ثلاثة أشخاص باصابات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام الشاملة بحى غرب أسيوط لتلقى العلاج 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

اسيوط الجنائي الجنائية إلحاد الحادث الب البداية الجسم الجن إصابة ثلاثة أشخاص الأسعاف السب الشامل السبت إصابات متفرقة اصابة الـ ألا ألش الشام الشاملة العام العامة العر العرض العلا العلاج اشخاص اصاب اصابات اسعاف اسف أسفر اسيو اخطار الفحص

مواد متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة ال73

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج بمسجد البقلى بحى غرب

تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس مياه أسيوط لمحطة صرف صحي نائلة خاتون بحى غرب

محافظ أسيوط: تنظيم حملة تموينية مكبرة على أماكن عرض وتداول بيع اللحوم بمركز القوصية

رئيس جامعة أسيوط يشارك فى ورشة عمل حول الإتاحة في التعليم

محافظ أسيوط: دعم مدرستين بأبنوب وديروط بمقاعد دراسية لتخفيف الكثافات الطلابية

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لأعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بحى شرق

محافظ أسيوط يعلن عن بدء رصف كوبري فيصل والهلالي بتكلفة 25 مليون جنيه

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد العش وجراديشار.. الأهلي يسعى للتعاقد مع صفقتين جديدتين خلال الميركاتو الشتوي

قوة عسكرية واحدة وجواز واحد.. آخر تطورات تحالف الساحل الإفريقي

بعد تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه وزيرا للدفاع.. من هو بيت هيجسيث؟

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

إشادة واسعة من الجمهور بأغنية "بنحب مصر" بمشاركة نجوم الغناء الشعبي

الآن.. شاهد عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز