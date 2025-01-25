إصابة ثلاثة أشخاص إثر مشاجرة بشارع فريال بحى شرق أسيوط

اصيب ثلاثة أشخاص مساء اليوم السبت إثر مشاجرة بشارع فريال بحى شرق أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بشارع فريال بحى شرق أسيوط

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث مشاجرة بشارع فريال بحى شرق أسيوط

واسفرت المشاجرة عن إصابة ثلاثة أشخاص باصابات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام الشاملة بحى غرب أسيوط لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة