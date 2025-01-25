إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط الجديدة

اصيب شخصان مساء اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى، بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط.

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدينة أسيوط الجديدة

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدينة أسيوط الجديدة

واسفر الحادث عن إصابة شخصان وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعى لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة