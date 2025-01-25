هل يجوز صيام يوم الإسراء والمعراج؟

تحتفل وزارة الأوقاف المصرية بذكرى رحلة الإسراء والمعراج غدًا الأحد، الموافق 26 يناير 2025، بمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة.

ليلة الإسراء والمعراج

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن ليلة الإسراء والمعراج لعام 1446هـ تبدأ مع مغرب يوم الأحد 26 يناير 2025، وتستمر حتى فجر يوم الاثنين 27 يناير 2025.

صيام يوم الإسراء والمعراج

أكدت دار الإفتاء، جواز صيام يوم الإسراء والمعراج احتفاءً بهذه المناسبة المباركة التي شهدت معجزة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات العلا، حيث فُرضت الصلوات الخمس على الأمة الإسلامية.

وشددت الدار، على أن إحياء ليلة الإسراء والمعراج يُستحب بالقيام بالطاعات والعبادات، ومن أبرزها إطعام الطعام، إخراج الصدقات، السعي في قضاء حوائج الناس، وكثرة الذكر والاستغفار.

وأضافت أنه لا حرج في التطوع بصيام يوم الإسراء والمعراج، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

وقت صيام يوم الإسراء والمعراج

لمن يرغب في صيام يوم الإسراء والمعراج، يبدأ الصيام من فجر يوم الاثنين 27 رجب 1446هـ الموافق 27 يناير 2025، وينتهي عند مغرب نفس اليوم.

وقت قيام ليلة الإسراء والمعراج

تبدأ ليلة الإسراء والمعراج، لمن أراد إحيائها بالذكر والعبادات من مغرب يوم الأحد 26 رجب 1446هـ الموافق 26 يناير 2025، وتستمر حتى فجر يوم الاثنين 27 رجب 1446هـ الموافق 27 يناير 2025.