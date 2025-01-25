طائرة الزمالك تتوج بالبطولة العربية بعد الفوز على الأهلي بثلاثية تاريخية

تُوج الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك بلقب البطولة العربية بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم على صالة نادي قطر القطري.

نتائج الأشواط:

25 - 21

25 - 18

25 - 20



شارك الزمالك في البطولة بقائمة مميزة تضم اللاعبين: أحمد يوسف عفيفي، أشرف اللقاني، محمد رضا "الهو"، محمد مجدي "الجون"، محمد مصطفى كامل "لعبة"، محمد عادل سلامة "دولا"، ياسين محمد، شريف الشرقاوي، عبد الرحمن أحمد الشحات، عمرو أحمد الزمر، مروان الصافي، ديميتري، وماتيوس يوزويك.

ترأس بعثة الزمالك عضو مجلس الإدارة رامي نصوحي، بينما قاد الجهاز الفني الفريق لتحقيق هذا الإنجاز بقيادة المدير الفني كارلوس شوانكي ومعه:

وليد عبد العال (مدرب عام)

محمد عبد المنعم "ماركو" (مدرب مساعد)

شادي فهيم (محلل أداء)

أحمد سعودي (طبيب)

عبد الرحمن غانم (إخصائي تأهيل)

أحمد شعلان (مدير إداري)

أحمد سالم (مخطط أحمال)

سعيد أبو العلا "روبي" (مسؤول مهمات)