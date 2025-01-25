طائرة الزمالك تتوج بالبطولة العربية بعد الفوز على الأهلي بثلاثية تاريخية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تُوج الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك بلقب البطولة العربية بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم على صالة نادي قطر القطري.

نتائج الأشواط:

txt

الزمالك يفوز على الجزيرة الإماراتي ويتأهل لنصف تهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

txt

تعديل موعد مباراة الزمالك للكرة الطائرة ضد الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية

25 - 21

25 - 18

25 - 20


شارك الزمالك في البطولة بقائمة مميزة تضم اللاعبين: أحمد يوسف عفيفي، أشرف اللقاني، محمد رضا "الهو"، محمد مجدي "الجون"، محمد مصطفى كامل "لعبة"، محمد عادل سلامة "دولا"، ياسين محمد، شريف الشرقاوي، عبد الرحمن أحمد الشحات، عمرو أحمد الزمر، مروان الصافي، ديميتري، وماتيوس يوزويك.

ترأس بعثة الزمالك عضو مجلس الإدارة رامي نصوحي، بينما قاد الجهاز الفني الفريق لتحقيق هذا الإنجاز بقيادة المدير الفني كارلوس شوانكي ومعه:

وليد عبد العال (مدرب عام)

محمد عبد المنعم "ماركو" (مدرب مساعد)

شادي فهيم (محلل أداء)

أحمد سعودي (طبيب)

عبد الرحمن غانم (إخصائي تأهيل)

أحمد شعلان (مدير إداري)

أحمد سالم (مخطط أحمال)

سعيد أبو العلا "روبي" (مسؤول مهمات)

 

البطولة العربية للكرة الطائرة البطولة العربية الزمالك للكرة الطائرة الفوز على الأهلي بطولة العرب

مواد متعلقة

مدرب طائرة الزمالك يجتمع بلاعبيه في قطر قبل مواجهة الكويت الكويتي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد العش وجراديشار.. الأهلي يسعى للتعاقد مع صفقتين جديدتين خلال الميركاتو الشتوي

بعد تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه وزيرا للدفاع.. من هو بيت هيجسيث؟

قوة عسكرية واحدة وجواز واحد.. آخر تطورات تحالف الساحل الإفريقي

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

إشادة واسعة من الجمهور بأغنية "بنحب مصر" بمشاركة نجوم الغناء الشعبي

الآن.. شاهد عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز