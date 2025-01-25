ماهي ليلة الإسراء والمعراج؟ تعرف على أعظم معجزة في تاريخ الإسلام وفضلها.. تعرف على فضل ليلة الإسراء والمعراج: أعظم معجزة في تاريخ الإسلام ما هي ليلة الإسراء والمعراج؟.

تعرف على فضل ليلة الإسراء والمعراج وكيف نغتنم تلك الليلة العظيمة

ليلة الإسراء والمعراج، التي توافق السابع والعشرين من شهر رجب، تعد من أعظم الليالي في التاريخ الإسلامي، حيث أيد الله عز وجل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بمعجزة عظيمة تؤكد مكانته وصدق نبوته.

في هذه الليلة المباركة، أُسري بالنبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عُرج به إلى السماوات العلا، ليرى من آيات الله الكبرى. قال تعالى في سورة الإسراء: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ."

فضل هذه الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج

أكدت المعجزة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم تكذيب قريش له.

كما جاءت تلك المعجزة كتعويض له بعد صبره على أذى الكفار ووفاة أحبته.

الإسراء والمعراج

مكانة المسجد الأقصى رحلة الإسراء والمعراج

كما أبرزت أهمية المسجد الأقصى كقبلة أولى للمسلمين ومكان مقدس.

بالإضافة إلى صلاة النبي إمامًا بالأنبياء أكدت وحدة الدين وعبادة الله الواحد.

كيف نحيي ليلة الإسراء والمعراج؟

رغم عدم وجود عبادة محددة لهذه الليلة، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من المستحب الإكثار من العبادات والطاعات، ومنها:

1. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

2. قراءة القرآن الكريم.

3. قيام الليل.

4. الذكر والاستغفار.

5. إخراج الصدقات وإطعام الطعام.

أسرار معجزة الإسراء والمعراج

وردت في سورة النجم إشارات إلى هذه الرحلة السماوية، منها قوله تعالى: "مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى."

اختيار الليل لهذه الرحلة يحمل دلالات على الخلوة والسكينة، ويُظهر أن النور الإلهي يمكن أن يبدد ظلمة الليل.

دعوة للذكر والعمل الصالح ليلة الإسراء والمعراج فرصة للمسلمين لاستذكار عظمة هذه المعجزة، وتعزيز الإيمان بالغيب.

فلنغتنمها في الدعاء، ذكر الله، ونشر قيم الخير والتسامح.