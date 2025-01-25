بورنموث يكتسح نوتنجهام فورست بخماسية في البريميرليج

اكتسح فريق بورنموث نظيره نوتنجهام فورست بخماسية نظيفة، في إطار منافسات الجولة 23 مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة بورنموث ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تمكن بورنموث من تسجيل هدف التقدم عن طريق جناحه الهولندي جاستن كلويفرت في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول.

ثم أضاف المهاجم البوركيني دانجو واتارا الهدف الثاني لصالح بورنموث في الدقيقة 55.

وعزز الكرزات تقدمه في المباراة عن طريق البوركيني دانجو واتارا في الدقيقة 61 من زمن المباراة.

وعاد البوركيني دانجو واتارا ليحرز الهدث الثالث له في المباراة والرابع لفريقه بورنموث في الدقيقة 87.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90+1، أحرز بورنموث هدفه الخامس عن طريق المهاجم الغاني أنطوان سيمنيو.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد بورنموث إلى النقطة 40 في المركز السادس، بينما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.