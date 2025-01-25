"سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى "فضل الإسراءوالمعراج

"سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى" تعرف على فضل الإسراء والمعراج..ليلة الإسراء والمعراج: صيام مستحب وذكرى عظيمة في تاريخ الإسلام وما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.

ليلة الإسراء والمعراج المعجزة الخالدة في التاريخ الإسلامي

تحظى ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، التي توافق ذكرى الإسراء والمعراج، بمكانة خاصة لدى المسلمين، حيث يتساءل كثيرون عن حكم صيام هذا اليوم.

وفقًا لدار الإفتاء المصرية، فإن صيام هذا اليوم مستحب، فهو من الأشهر الحرم التي يُشرع فيها الإكثار من الطاعات، ومنها الصيام، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا."

الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

مشروع أكدت دار الإفتاء أن إحياء ذكرى الإسراء والمعراج بشتى أنواع العبادات والطاعات هو أمر مشروع ومستحب.

وقد وصفت الآراء التي تحرم الاحتفال بهذه المناسبة بأنها آراء باطلة، لا سند لها من السنة النبوية أو أقوال الصحابة.

وبيّنت أن الاحتفال بها يُعبر عن الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم جنابه الشريف.

ليلة الإسراء والمعراج

فضل شهر رجب وصيام يوم 27 منه ليلة الإسراء والمعراج

أوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن شهر رجب من الأشهر الحرم التي تُستحب فيها الأعمال الصالحة، ومنها الصيام.

وأشار إلى أن صيام يوم الإسراء والمعراج لا حرج فيه، بل هو طاعة محببة لتأهيل النفس لاستقبال شهر رمضان.

و أكد عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن صيام يوم 27 رجب يعتبر وسيلة للاقتراب من الله سبحانه وتعالى، خاصةً أنه يتزامن مع ذكرى نزول أعظم فريضة في الإسلام، وهي الصلاة.

فرض الصلاة معجزة ليلة الإسراء والمعراج

تذكّرنا هذه الليلة المباركة بفرض الصلاة على الأمة الإسلامية، وهو ما جاء كتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الليلة: "رجعت إلى ربي مرارًا حتى قال: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة.

دعوة للطاعة في هذه الليلة العظيمة ليلة الإسراء والمعراج

إحياء ليلة الإسراء والمعراج يكون بالصلاة، الذكر، الدعاء، والصيام لمن استطاع.

إنها فرصة للتقرب إلى الله واستذكار فضله العظيم على الأمة الإسلامية بنعمة الصلاة.