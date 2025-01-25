ميناء دمياط: تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة

تداول ميناء دمياط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 37 سفينة موجودة بالميناء حيث استقبل الميناء 13 سفينة، بينما غادر منه 13 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة، حسب بيان صادر عن الهيئة اليوم السبت، 33 ألفا و808 أطنان شملت 12 ألفا و871 طن يوريا و5500 طن جبس معبأ و5134 طن كلينكر و10 آلاف و303 أطنان بضائع متنوعة كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52 ألفا و969 طنا شملت 23 ألف طن ذرة و11 ألفا و850 طن فول صويا و3600 طن أبلاكاش و11 ألف طن سكر و2200 طن خردة و1100 طن زيت طعام و730 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 219 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1085 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 821 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4803 حاويات مكافئة.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 35 ألفا و857 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 78 ألفا و771 طنا، كما غادر قطار بحولة إجمالية 1198 طن قمح متجهة إلى صوامع أسيوط، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3027 حركة.