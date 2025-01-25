ميناء دمياط: تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الاقتصاد
بوابة الفجر

تداول ميناء دمياط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 37 سفينة موجودة بالميناء حيث استقبل الميناء 13 سفينة، بينما غادر منه 13 سفينة.

 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة، حسب بيان صادر عن الهيئة اليوم السبت، 33 ألفا و808 أطنان شملت 12 ألفا و871 طن يوريا و5500 طن جبس معبأ و5134 طن كلينكر و10 آلاف و303 أطنان بضائع متنوعة كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52 ألفا و969 طنا شملت 23 ألف طن ذرة و11 ألفا و850 طن فول صويا و3600 طن أبلاكاش و11 ألف طن سكر و2200 طن خردة و1100 طن زيت طعام و730 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 219 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1085 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 821 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4803 حاويات مكافئة.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 35 ألفا و857 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 78 ألفا و771 طنا، كما غادر قطار بحولة إجمالية 1198 طن قمح متجهة إلى صوامع أسيوط، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3027 حركة.

50 طن البضائع العامة الخاص الحاويات الواردة الحاويات الشاحنات الحبوب والغلال حركة الوارد من البضائع العامة حركة الصادر من البضائع العامة ترانزيت بيان صادر بضائع متنوعة

مواد متعلقة

تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

السوداني: حددنا سقفا لا يتجاوز 2028 لإيقاف حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط

العملات الرقمية تستعيد زخمها مع بداية 2025..و "بيتكوين "تقترب من 97 ألف دولار

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 29 ألفا و400 ميجاوات

تداول 29 سفينة للحاويات بميناء دمياط خلال 24 ساعة

رئيس غرفة الإسكندرية يبحث مع السفير الأرميني آليات التعاون بين الجانبين

السكر الخام يواصل خسائره مع رهانات على تحسين الإمدادات في عام 2025

ارتفاع معدل التضخم في روسيا مع توقعات برفع إضافي لمعدل الفائدة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد العش وجراديشار.. الأهلي يسعى للتعاقد مع صفقتين جديدتين خلال الميركاتو الشتوي

بعد تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه وزيرا للدفاع.. من هو بيت هيجسيث؟

قوة عسكرية واحدة وجواز واحد.. آخر تطورات تحالف الساحل الإفريقي

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

إشادة واسعة من الجمهور بأغنية "بنحب مصر" بمشاركة نجوم الغناء الشعبي

الآن.. شاهد عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز