توجيهات محافظ الفيوم لتعزيز تنمية بحيرة قارون

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بوابة الفجر

تُواصل محافظة الفيوم تنفيذ خطة طموحة لإعادة إحياء الثروة السمكية في بحيرة قارون، إحدى أهم البحيرات الطبيعية في مصر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية البحيرات وتحقيق الاستدامة البيئية. 

تأتي هذه الجهود بالتزامن مع النجاح اللافت لأول تجارب افتتاح موسم الصيد، حيث تستعد المحافظة لضخ كميات ضخمة من زريعة الأسماك والجمبري، تشمل أصنافًا جديدة يتم إنزالها خلال الأشهر المقبلة لزيادة المخزون السمكي والقضاء على طفيل الأيزوبود الذي أضر بالبحيرة في السنوات السابقة.

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توجيهات محافظ الفيوم لتعزيز تنمية بحيرة قارون

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الدولة تضع تنمية بحيرة قارون على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على أهمية النهوض بالبحيرات المصرية. 

وفي هذا السياق، أصدر المحافظ 13 توجيهًا رئيسيًا لضمان تطوير البحيرة، تضمنت:

  1. إحكام السيطرة على الصيد المخالف من خلال مراقبة دورية للبحيرة لتعظيم المخزون السمكي.
  2. إجراء تحاليل دورية للمياه للتأكد من تحسن جودتها وخلوها من الطفيليات.
  3. ضخ كميات كبيرة من زريعة الأسماك والجمبري وفق أسس علمية لزيادة الإنتاجية.
  4. تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التنمية المتكاملة للبحيرة.
  5. توفير زريعة ويرقات الأسماك والجمبري في المواعيد المحددة بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
  6. اختيار مواقع محددة لإنزال الزريعة وفق نتائج التحاليل لضمان جودة البيئة البحرية.
  7. تقسيم مواقع إنزال الزريعة واليرقات حسب مستويات الملوحة والنظافة بالمياه.
  8. تحليل عينات الأسماك دوريًا للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.
  9. توفير مراكب لفرق العمل لأخذ العينات من المناطق المستهدفة.
  10. إجراء تحاليل ملوحة المياه قبل إنزال زريعة الأسماك واليرقات.
  11. زيادة تنوع الأسماك لتشمل البلطي النيلي، والحنشان (ثعابين السمك)، وزريعة وأمهات سمك الموسى.
  12. تحديد أماكن خاصة للأسماك الحساسة كزريعة ثعابين السمك، لتحقيق استثمار أمثل لمسطح البحيرة.
  13. مرافقة فرق العمل بمراقبين لضمان تنفيذ الخطط بدقة.
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افتتاح موسم الصيد: خطوة نحو المستقبل

في 11 نوفمبر الماضي، شهدت بحيرة قارون افتتاح موسم الصيد الأول، تزامنًا مع تنظيم أول مزاد لبيع الأسماك والجمبري الفانامي. كان هذا الحدث بمثابة انطلاقة جديدة للبحيرة التي عانت طويلًا من التدهور البيئي، وسط فرحة الصيادين وسكان القرى المحيطة بعودة النشاط الاقتصادي والبيئي إليها.

نظرة مستقبلية

تعكس الجهود المبذولة في بحيرة قارون التزام الدولة بتحقيق الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية. ومع تنفيذ التوجيهات وتضافر الجهود، يتوقع أن تشهد البحيرة نهضة كبيرة تعزز من دورها كمصدر مهم للثروة السمكية في مصر.

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