تعرف على فضل صيام 27 رجب وأفضل الأدعية المستحبة

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فضل صيام 27 رجب
فضل صيام 27 رجب

تعرف على فضل صيام 27 رجب وأفضل الأدعية المستحبة..صيام 27 رجب: يوم من البركات، 27 رجب: بين عبادة الصيام وذكرى الإسراء والمعراج.

 

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فضل صيام يوم 27 رجب وأهمية ذلك اليوم في الشريعة الإسلامية 

 يتزامن يوم 27 رجب مع ذكرى الإسراء والمعراج، وهي من أبرز المحطات في السيرة النبوية، حيث جبر الله خاطر النبي -صلى الله عليه وسلم- وأزال أحزانه بعد عام الحزن. 

يعد هذا اليوم فرصة روحانية عظيمة تجمع بين فضائل الصيام وتعظيم شعائر الله دار الإفتاء المصرية أكدت أن صيام هذا اليوم جائز ومستحب، مستشهدةً بحديث ضعيف لكنه يُعمل به في فضائل الأعمال: «من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب الله له صيام ستين شهرًا».

 وذكرت أن كثيرًا من العلماء، كالإمام أبي حنيفة والغزالي، رأوا في صيام هذا اليوم فضلًا كبيرًا، لما له من أثر في التقرب إلى الله، وكونه من أيام الأشهر الحرم. 

 

موعد صيام 27 رجب 2025 حسب دار الإفتاء المصرية

 يبدأ صيام 27 رجب فجر يوم الأحد 27 من شهر يناير 2025 ويستمر حتى مغرب اليوم نفسه.

 وأوضحت الدار أن تحديد هذه الذكرى قديمًا وحديثًا يعكس رجحان هذا القول، لا سيما مع احتفال المسلمين بها كجزء من تعظيم شعائر الله.

الإسراء والمعراج 

 أهمية شهر رجب في الشريعة الإسلامية 

 شهر رجب، أحد الأشهر الحرم، يتميز بقدسيته العظيمة وتحريم القتال فيه إلا للضرورة.

 قال تعالى: "فلا تظلموا فيهن أنفسكم" [التوبة: 36].

 يطلق عليه "الأصم" لعدم سماع صوت الحرب فيه، و"رجب مضر" لأن قبيلة مضر حافظت على توقيته.

 فضل الصيام: باب من أبواب الجنة

 الصيام في شهر رجب يحمل فضائل عدة:

• حيث  يعد بابًا من أبواب الجنة، كما في حديث النبي: "إن في الجنة بابًا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون". 

• كما يبعد عن النار سبعين عامًا لمن صام يومًا لله. 

 • يشفع الصيام لصاحبه يوم القيامة، قائلًا: "منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه".

•  يجعل خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

 و صيام 27 رجب يذكرنا بجبر الله لخواطرنا كما جبر خاطر نبيه -صلى الله عليه وسلم- في الإسراء والمعراج. 

إنه يوم للتأمل والتقرب، ومن يدري؟ قد يكون بابًا لعوض كبير ورحمة واسعة.

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