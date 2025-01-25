الإسراء والمعراج سر إلهي بين السماء والأرض تعرف على المعجزة الإلهية.ليلة الإسراء والمعراج: سرٌ إلهي ومعجزة خالدة ما بين السماء والأرض.

معجزة إلهية غيّرت مجرى التاريخ ليلة الإسراء والمعراج

تحلّ ليلة الإسراء والمعراج هذا العام مع مغرب الأحد 26 يناير 2025 وتستمر حتى فجر الإثنين 27 يناير.

حيث يحتفي المسلمون بذكرى هذه الليلة التي أُسري فيها بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى، ثم عُرج به إلى السماوات العلا.

إنها ليلة تجسد معاني الإيمان والثقة بوعد الله، حيث نزل فيها أمر الصلوات الخمس لتصبح عماد الدين.

هل للصيام نصيب في ليلة المعراج؟

صيام يوم 27 من رجب، الموافق 8 فبراير 2025، يعدّ مستحبًا عند العديد من الفقهاء، فهو يوم يُذكّر ببركات تلك الليلة العظيمة.

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز صيام هذا اليوم تطوعًا، استحضارًا لمعاني الشكر لله على تلك المعجزة الإلهية.

واستشهدت بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من صام يومًا في سبيل الله، باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا».

أسرار استجابة الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج تحمل في طياتها فرصة عظيمة للمتعبدين، حيث يُرفع فيها الدعاء ويُرجى القبول.

ومن أجمل الأدعية التي يمكن ترديدها:

«اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، واغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، وثبّتنا على صراطك المستقيم».

«إلهنا، كما كرّمت نبيك بالإسراء والمعراج، أكرمنا برضاك، واغفر لنا ذنوبنا، وأصلح قلوبنا».

«اللهم اجعل أيامنا كلها سعادة، واصرف عنا شر الأحزان والأسقام».

الإسراء والمعراج

رجب شهر الرحمة والمغفرة

من بين الأشهر الحرم يأتي شهر رجب، المعروف بـ "الأصم" لتعظيم حرمته، يأتي كتذكرة للعباد بفضل الله وكرمه.

ولأن الإسراء والمعراج من أبرز الأحداث التي وقعت فيه، يحرص المسلمون على الإكثار من الأعمال الصالحة والدعاء طلبًا للبركة في حياتهم.

"ليل السماء المفتوح".. هل من مدّكر؟

في ليلة الإسراء والمعراج، تُفتح أبواب السماء لاستقبال توبة العباد ودعائهم.

إنها ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل دعوة للتأمل والتقرب إلى الله.

لأبعد أن تغتنم الفرصة.