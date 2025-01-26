بعد تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه وزيرا للدفاع.. من هو بيت هيجسيث؟

صدق مجلس الشيوخ الأميركي خلال الساعات القليلة الماضية على تعيين بيت هيجسيث وزيرًا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد تصويت متقارب أثار انقسامًا حادًا داخل الكونغرس.

لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول بيت هيغسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد.

التفاصيل حول اختيار بيت هيجسيث

صدق مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة على تعيين بيت هيجسيث وزيرًا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد تصويت متقارب أثار انقسامًا حادًا داخل الكونغرس.

التعيين حصل على تأييد 50 صوتًا مقابل 50 صوتًا معارضًا، ليتم حسم التعادل من قبل نائب الرئيس جيه دي فانس لصالح هيجسيث.

القرار جاء وسط جدل واسع بسبب قلة خبرة هيجسيث في إدارة وزارة الدفاع وتصريحاته المثيرة للجدل التي تضمنت معارضته لوجود النساء في الوحدات القتالية.

أسباب الانتقاد



الميجور السابق في الجيش الأميركي والبالغ من العمر 44 عامًا واجه أيضًا انتقادات بشأن قضية اعتداء جنسي تعود إلى عام 2017 والتي اعترف فيها بدفع 50 ألف دولار لتسوية القضية.

هيجسيث نفى ارتكاب أي مخالفات وأكد أن الواقعة أثرت على صورته لكنه أُثبتت براءته منها.

من هو بيت هيجسيث؟



هيجسيث حاصل على شهادته الجامعية من برينستون ودرجة دراسات عليا من هارفارد وشارك في جولات عسكرية بغوانتانامو والعراق وأفغانستان وحصل على نجمتين برونزيتين وشارة المشاة القتالية.

شغل منصب مذيع في قناة فوكس نيوز لثماني سنوات وشارك في تقديم برنامج "فوكس والأصدقاء" حيث طور علاقة وثيقة مع الرئيس ترامب.



كتابه "الحرب على المحاربين" حقق مبيعات كبيرة وظل في قائمة نيويورك تايمز لأفضل الكتب مبيعًا تسعة أسابيع.

اختيار هيجسيث أثار انتقادات ديمقراطية ومعارضة من ثلاثة أعضاء جمهوريين وسط تساؤلات حول قدرته على إدارة أكبر جيش في العالم.

التحديات التي تواجهه تشمل إدارة ميزانية دفاعية ضخمة ومعالجة التوترات الدولية مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا.

ورغم الجدل يأمل مؤيدوه أن يستفيد من خبرته العسكرية وشخصيته القيادية في المنصب الجديد.