مارسيل كولر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز. 

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: 

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الأهلي يختتم استعداده لمباراة بيراميدز في الدوري المصري

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قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وعمر كمال وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وحسين الشحات وحمزة عبد الكريم وجراديشار.

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