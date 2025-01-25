عاجل.. تنفيذ 24 قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة بدمياط الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

صرح المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم تنفيذ  ٢٤ قرار غلق وتشميع للمحال التى تعمل دون ترخيص بالمنطقة المركزية والمنطقة الصناعية، والتعدى على خط التنظيم   بالمخالفة للقانون وتم فصل المرافق عن تلك المنشآت المخالفة.
 

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ القرارات بمعرفة اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات بالجهاز بالاشتراك مع قسم شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدى بكل حزم للإشغالات والتعديات بالمدن الجديدة والحفاظ علي المظهر الحضاري.


وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة، وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة.
وحذر رئيس الجهاز المخالفين من إعادة فتح المحال إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار أعمال تلك الحملات بشكل دورى لمنع جميع محاولات انتشار العشوائية والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى للمدينة.

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