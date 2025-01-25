محمد مصطفى "لعبة" أفضل لاعب في مركز 4 بالبطولة العربية للكرة الطائرة

الفجر الرياضي
محمد مصطفى لعبة
محمد مصطفى لعبة

حصد محمد مصطفى "لعبة" لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مركز 4، خلال منافسات البطولة العربية، التي أقيمت في قطر.

محمد مصطفى "لعبة" أفضل لاعب في مركز 4

وتُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، بلقب البطولة العربية، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على صالة قطر القطري، في الدور النهائي للبطولة.

وتولى رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الأبيض في قطر.

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محمد رضا "الهو" لاعب الزمالك أفضل ليبرو في البطولة العربية للكرة الطائرة

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طائرة الزمالك تتوج بالبطولة العربية بعد الفوز على الأهلي بثلاثية تاريخية

وخاض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ "طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

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