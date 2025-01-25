سعر الذهب في مصر اليوم السبت.. بكام عيار 21؟

الاقتصاد
بوابة الفجر

واصل  سعر الذهب اليوم السبت في مصر، استقراره لليوم الثاني على التوالي، وذلك بالتزامن مع إجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعادن الثمينة عالميًا.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر نحو 30800 جنيه مصري (وزن 8 جرامات عيار 21) بيعه للمستهلك، بينما وصل سعر شرائه منه نحو 30560 جنيها.

سعر الذهب اليوم السبت في مصر

جاء سعر الذهب اليوم السبت في مصر حسب التعاملات اليومية في السوق المصري كالتالي:

عيار 24:

وصل سعره إلى نحو 4400 جنيها شراء الذهب من الجمهور، و4365 جنيها في حالة البيع للمستهلك.

عيار 24 هو أنقى أنواع الذهب، حيث يحتوي على 99% من الذهب النقي.

عيار 21:

ناهز سعره نحو 3850 جنيها في الجرام بيع الذهب للمستهلك، و3820 جنيها شرائه مستعمل منه. 

ويعد عيار 21 هو الأكثر شيوعًا في السوق المصري والعربي بشكل عام. ويحتوي على 87.5% ذهب نقي، وهو الأنسب للمجوهرات التي تحتاج إلى توازن بين الجمال والمتانة.

عيار 18:

بلغ سعر جرام الذهب 3300 جنيها في حالة بيعه  للمستهلك، و3274 جنيها في حالة شرائه مستعمل منه. 

عيار 18 يحتوي على 75% من الذهب النقي، ويتميز بمتانة أكثر من العيارات الأعلى، ولكنه أقل نقاءً.

عيار 14:

سجل 2566 جنيها بيع الذهب للمستهلك، و2546 جنيها في حالة شرائه كمستعمل منه.

يحتوي على 58.5% من الذهب النقي، ويكون سعره أقل من الأعيرة الأعلى لأنه يحتوي على نسبة أقل من الذهب.

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