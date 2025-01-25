نابولي ينتفض ويفوز بثنائية مثيرة على يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

بدأت المباراة قوية من جانب فريق يوفنتوس، حيث تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 43 عن طريق راندال كولو مواني.

انتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، شهدت المباراة استحواذًا وسيطرة من جانب فريق نابولي الذي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 57 عن طريق أندريه أنجيسا.

ونجح لاعبو نابولي في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 69 سجلها روميلو لوكاكو.

احتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من ضائع، وانتهت المباراة بفوز نابولي بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 37 في المركز الخامس.