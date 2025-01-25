وزير الدفاع الأمريكي يحدد أولويات البنتاجون

حدد وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيغسيث الأولويات الرئيسية للبنتاغون بعد إقرار الكونجرس تعيينه في المنصب.

وأعلن هيغسيث في رسالته الأولى إلى القوات المسلحة الأمريكية، يوم السبت، أن البنتاجون يعتزم "استعادة روح المحارب" والارتقاء بمعايير الخدمة العسكرية وتوحيد وحدة الجيش.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: "نحن محاربون أمريكيون ومهمتنا حماية البلاد"، مؤكدا أن قوة الجيش تتمثل في وجود الهدف المشترك والاستعداد القتالي العالي.

وأشار إلى ضرورة إصلاح قطاع الصناعات العسكرية وتسهيل نظام المشتريات وإجراءات الفحص المالي والإسراع باعتماد التقنيات الجديدة.

وأكد الوزير الجديد: "سنبقى القوة العسكرية الكبرى والأكثر قدرة في العالم".

وذكر هيغسيث من بين أولويات البنتاجون كذلك تعزيز دفاع الولايات المتحدة والتعامل مع الحلفاء، وخصوصا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لردع الصين.

وأيد هيغسيث ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب حول ضرورة إنهاء النزاعات وتركيز الجهود على المخاطر الرئيسية.

وقال الوزير الجديد: "سنقف كتفا بكتف للرد على تحديات العصر. ومعا سننفذ مهمة الرئيس، أي منع نشوب الحرب وفي حال الضرورة الانتصار على الأعداء وتدميرهم".

وأكد كذلك أن الاهتمام بالعسكريين وعائلاتهم سيكون مهمته الرئيسية أيضا.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على تعيين بيت هيغسيث في منصب وزير الدفاع خلفا للويد أوستين، يوم السبت 25 يناير الجاري.