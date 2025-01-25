وكيل الأزهر يتفقد جناحي وزارتي الدفاع والداخلية بمعرض القاهرة للكتاب

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، جناحي وزارتي الدفاع والداخلية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، للتهنئة بالذكرى ال 73 لاحتفالات عيد الشرطة المصرية.

وأكد وكيل الأزهر أن التضحيات التي قدمها رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل تستحق كل التقدير والاحترام، والحديث عنها والتعريف بها للأجيال الناشئة، فهم الساهرون والمرابطون من أجل بسط الأمن في وطننا الغالي، وبناء مستقبل مشرق ينعم بالاستقرار.

وأوضح الدكتور الضويني أن الاحتفاء بعيد الشرطة هو من باب العرفان بالجميل على ما قدموه من دماء غالية للدفاع عن مصرنا الحبيبة، فقد كتبوا به بطولات تستحق الفخر والامتنان، مشيدا بأركان الجناحين وبالإصدارات العلمية الموجودة بهما.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.