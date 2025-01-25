عاجل- القناه 12 العبرية.. الأسيره الإسرائيلية "إميلي ديماري" أرادت البقاء في الأسر والقسام رفضت ( تفاصيل)

انتشرت صورة إيميلي ديماري، التي أفرجت عنها من أسر حماس، ومؤخرا تبين أنها فقدت اثنين من أصابعها يوم اختطافها، وأثارت ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي - في المنشورات المكتوبة عنها وفي التدوينة التي نشرتها بنفسها، بعد أقل من يوم من إطلاق سراحها. وهنأ العديد من المعلقين الشابة التي فقدت إصبعين في راحة يدها بعد إطلاق النار عليها في السابع من أكتوبر.

كتبت ديماري على حسابها في انستغرام: "أحب أحب أحب. أشكر الله، أشكر أسرتي، أشكر أورالي، أشكر أعز أصدقائي في هذا العالم. عدت إلى حياتي المفضلة. تمكنت من رؤية جزء ضئيل فقط وأنتم قد فجرتم قلبي من الإثارة. شكرًا شكرًا شكرًا، أنا أسعد شخص في العالم، فقط أن أكون".

الإسرائيلية " إميلي ديماري " التي أطلق القسام سراحها ضمن الصفقة: "أرادت البقاء في الأسر، وطلبت من القسام اطلاق سراح أسير إسرائيلي آخر".



وفي الوقت نفسه، هنأها الكثيرون على الشبكات الاجتماعية. "لقد فقدت هذه الفتاة الرائعة إصبعين عندما كانت تحمي كلبها. قتلوا الكلب، لكنهم لم يتمكنوا من كسر روح إميلي حتى بعد احتجازها لمدة عام وثلاثة أشهر. إميلي هي بطلتي الجديدة."

وجاء في منشور آخر: "قبل شهر من الإفراج، تحدثت مع أحد أصدقاء إميلي. وأخبرني عن صديق تشجعه دائمًا على أن يأخذ الحياة ببساطة، دون اتخاذ مواقف. حتى في الأوقات الصعبة، يمكنك أن تتخيل معها أن كل شيء على ما يرام في هذا العالم.الآن بدأت أفهم عن ماذا يتحدث".

وجاء في تغريدة أخرى: "تعابير وجه إميلي تعكس كل شيء. يا لها من امرأة ويا لها من صورة".

في غضون ذلك، كتبت ميراف ليشيم جونين، والدة رومي التي تم إطلاق سراحها أيضًا من الأسر إلى جانب ديماري، على حسابها على إنستغرام: "سيستغرق الأمر مني لحظة للتنفس والإيمان بالواقع الذي حققناه معًا. أتعهد بالعودة، هناك 97 شخصًا عزيزًا آخر يحتاجون إلى تحقيق هذا الواقع".