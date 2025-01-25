ماذا قدم التعليم الأزهري للعالم وفلسطين.. ندوة الأزهر بمعرض الكتاب غدًا

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ندوة الأزهر بمعرض
ندوة الأزهر بمعرض الأزهر

ينظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ٥٦، غدًا الأحد، ندوة بعنوان: "ماذا قدَّم التعليم الأزهري للعالم؟، يحاضر فيها؛ الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، ويدير الندوة الأستاذ محمد الديسطي عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر.

كما ينظم جناح الأزهر ندوة بعنوان  "فلسطين.. تاريخ أمة ونضال شعب"، يحاضر فيها الدكتور محمد فهيم بيومي، أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر بالقاهرة،  د. عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، د. محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، ويدير الندوة الدكتور الحسيني حماد، مدرس التاريخ الحديث والحضارة بجامعة الأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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