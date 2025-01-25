بالصور.. رجال الشرطة بالأقصر يوزعون الورود والهدايا على السائحين بالمعابد

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رجال الشرطة وسط السياح
رجال الشرطة وسط السياح بالأقصر

قام مسئولو شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، برسم ملامح البهجة والفرحة، على وجوه السائحين من كل أنحاء العالم، حيث قام رجال الشرطة بتوزيع الورود والهدايا التذكارية على السائحين في المعابد والمناطق الأثرية بمحافظة الأقصر، وذلك في اطار فعاليات الاحتفال بـالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة المصرية الموافق 25 يناير من كل عام.


كما نظمت وزارة الطيران المدنى المتمثلة فى البالون الطائر بالأقصر، احتفالات بأعياد الشرطة لعام 2025، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني نيابة عن الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، حيث انطلقت الفعاليه داخل أرض اقلاع البالون بالبر الغربى بالأقصر وبدأت باطلاق البالونات بالجو وعليها علم مصر وصورة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مع العروض الشعبية والعرض الموسيقى والأغانى الوطنية لهذا الحدث الكبير.


جدير بالذكر أن الشعب المصري يحتفل كل عام فى 25 يناير بذكرى تضحيات ابنائه من رجال الشرطة الذين قدموا فى معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن حين تصدوا لهجمات جنود الاحتلال البريطاني ورفضوا الاستسلام فى مدينة الإسماعيلية، ودفعوا حياتهم ثمنا لتمسكهم  بكرامتهم ووطنهم.

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