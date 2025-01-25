حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 26 يناير

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بوابة الفجر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا الأحد 26 يناير 2025، موضحة: «تشهد البلاد أجواء معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء».

حالة الطقس الأحد

الظواهر الجوية غدا الأحد

بالنسبة للظواهر الجوية خلال حالة الطقس غدًا، من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من الإسكندرية وبور سعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1،5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

كم تسجل درجات الحرارة غدا؟

فيما يلى بيان بتوقعات درجات الحرارة غدا على محافظات ومدن مصر:
لمدينة العظمى الصغرى

   القاهرة 21 11

   العاصمة الادارية 21 10

   6 اكتوبر 21 10

   بنهــــا 20 11

   دمنهور 20 12

   وادى النطرون 20 11

   كفر الشيخ 19 11

   المنصورة 19 10

   الزقازيق 20 11

   شبين الكوم 19 10

   طنطا 19 11

   دمياط 19 13

   بورسعيد 19 13

   الإسماعيلية 21 10

   السويس 21 11

   العريش 19 10

   رفح 18 09

   رأس سدر 22 12

   نخل 18 04

   كاترين 15 00

   الطور 21 13

   طابا 19 09

   شرم الشيخ 24 15

   الاسكندرية 18 11

   العلمين 18 10

   مطروح 19 10

   السلوم 19 10

   سيوة 20 08

   رأس غارب 23 14

   الغردقة 24 14

   سفاجا 24 15

   مرسى علم 24 14

   شلاتين 27 16

   حلايب 24 16

   أبو رماد 25 15

   رأس حدربة 24 17

   الفيوم 21 10

   بني سويف 21 09

   المنيا 22 09

   أسيوط 22 08

   سوهاج 23 11

   قنا 26 11

   الأقصر 26 11

   أسوان 26 13

   الوادى الجديد 25 13

   أبوسمبل 26 12

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