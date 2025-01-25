بقيادة كفاراتسخيليا.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريمس في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الإسباني لويس انريكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ستاد ريمس بعد قليل بستاد حديقة الامراء ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس وريمس

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موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

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وتبدأ صافرة انطلاق مباراة باريس وريمس مساء اليوم في تمام الساعة 10:05 بتوقيت القاهرة والساعة 6:05 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:05 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل باريس أمام ريمس

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ايمري، بيرالدو، لوكاس، مينديز.

خط الوسط: لي كانج ان، رويز، دوي.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، ديمبيلي، راموس.

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