أغنية "بسيط" الأكثر نجاحا في ألبوم أحمد سعد بتوقيع الشاعر نادر عبد الله

أحمد سعد يتصدر التريند بأغنيته الجديدة 'بسيط'

الفجر الفني
اغنيه احمد سعد
اغنيه احمد سعد

نجاح كبير حققته أغنية "بسيط" من "ألبوم حبيبنا" للنجم أحمد سعد الذى طرحه منذ أيام ونال خلاله إشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتصدرت أغنية "بسيط" الترند على منصة يوتيوب والسوشيال ميديا.


للمرة الأولى يتعاون النجم أحمد سعد مع الشاعر نادر عبد الله في أغنية "بسيط" والتي استحوذت على اهتمام الجمهور بشكل خاص نظرا لما يطرحه موضوع الأغنية المختلف تماما عن كل ما يقدمه أحمد سعد طوال الفترات الماضية أو ما يقدمه ضمن ألبومه الجديد.


الشاعر نادر عبد الله عبر بالأغنية عن كل إنسان بسيط يشبه الغالبية العظمى من الشباب، وبدأها بكوبليه جرىء يميل إلى الواقعية بمفردات عصرية لم يسبق استخدامها في كلمات الأغاني المصرية أو العربية، مما دفع جمهور أحمد سعد إلى التعبير عن تفاعلهم معها "مش مليونير ولا عندي فيه دفتر شيكات، ولا بيت كبير مليان تحف علي أنتيكات"
الشاعر نادر عبد الله أو كما يلقبه صناع الموسيقى النادر نادر عبد الله  يعتبر من الشعراء القلائل المتميزين في نقل الأغنية إلى المستمع بطريقة بسيطة موجهًا فيها رسائل كثيرة، ومتماشية مع طبيعة الواقع الذى نعيشه، وبأغنية "بسيط" وضع أحمد سعد في قالب مختلف عليه، نال من خلاله إشادات كبيرة على الأغنية.


وجاءت تعليقات كثيرة على الأغنية تشيد بشاعر الأغنية نادر عبد الله ومنها: الأغنية دي هتطلع ترند لسنين طويلة، كلمات جديدة وموضوع مختلف لم يسبق لأحد وعمله، ما أقدرش أبان فارس وأنا مش لاقي خيل، يا نهار أبيض عليك وعلى كلامك يا نادر يا عبد الله، إيه الكلام ده يا نادر يا عبد الله برافو والله، أحلى كلمات أغنية في أخر 10 سنين ومش غريب على نادر عبدلله برافو فعلا، بالإضافة إلى مئات التعليقات التي تشيد بتعاون أحمد سعد ونادر عبد الله وأحمد إبراهيم.


جدير بالذكر أن أغنية "بسيط" من ألحان وتوزيع المبدع أحمد إبراهيم، والذي نال استحسان الجمهور مع دعوات كثيرة من المستمعين له بتكرار تجاربه اللحنية المختلفة.
 

الشاعر نادر عبد الله تعاون في مشواره الغنائى مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، حيث بلغ عدد تعاوناته مع أكثر من 160 فنانًا مصريًا وعربيًا، وشارك فى أكثر من 350 ألبومًا غنائيًا، وبلغ عدد مشاركاته من بدايته سنة 2001 إلى الآن  ما يقرب من 500 أغنية، ومن المطربين الذين تعاون معهم فى مشواره الغنائى النجوم إليسا، وعمرو دياب، وشيرين عبد الوهاب، وآمال ماهر، وأنغام، وسميرة سعيد، وتامر حسنى، ومحمد حماقى، ومحمد فؤاد، وتامر عاشور، وجنات ولطيفة، وحسين الجسمى، وماجد المهندس، ونانسي عجرم، وغيرهم.

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