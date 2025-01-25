الوحدة يتعادل أمام الاتفاق في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
الوحدة والاتفاق
الوحدة والاتفاق

انتهت أحداث مباراة الوحدة أمام نظيره الاتفاق وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

الوحدة يتعادل أمام الاتفاق في الدوري السعودي

وتعادل الفريقين إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهم في مباراة مثيرة.

علي السالم افتتح التسجيل لنادي الوحدة وذلك قي الدقيقة ٣١ من عمر المباراة، بينما عادل يوسف ديمبيلي النتيجة لصالح الاتفاق في الدقيقة ٧٩.

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يوسف أمين عاد من جديد للتقدم للوحدة في الدقيقة ٨٥، ليحاول الاتفاق من جديد استعادة المقدمة في الاوقات الاخيرة.

الاتفاق احتل المركز الحادي عشر برصيد ١٩ نقطة، الوحدة احتل المركز السادس عشر برصيد ١٣ نقطة.

الوحدة الاتفاق دوري روشن السعودي الدوري السعودي الوحدية يتعادل أمام الاتفاق

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