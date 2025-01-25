انطلاق قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية الرحمانية مركز ميت غمر بعد غد الاثنين

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق القافلة الطبية والعلاجية المجانية يوم الإثنين المقبل بقرية الرحمانية مركز ميت غمر، وفقا لخطة مديرية الصحة بالدقهلية لإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة خلال شهر يناير الجاري، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بهذه القرى وغيرها على التوالي.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة إدراج كافة القرى الأكثر احتياجا على التوالي بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في كافة قرى المحافظة حسب الأولى بالرعاية، مؤكدا ضرورة العمل على أن تصل القوافل المجانية لجميع القرى والعزب والكفور بنطاق المحافظة.

وأوضح "مرزوق "أن منظومة القوافل الطبيه يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، وتستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا فى أماكن إقامتهم لتخفيف العبء عنهم، مؤكدا أن هناك اهتمام بالغ بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظة.

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أنه وفقا لخطة القوافل خلال شهر يناير الجاري تنطلق القافلة الطبية والعلاجية المجانية بقرية الرحمانية مركز ميت غمر يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين 27،28، لتغطية وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمرضى وللمترددين على القوافل من أبناء القرية والقرى المجاورة.