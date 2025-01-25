بعد نجاح "سراب".. يسرا اللوزي تشارك بمسلسلين في رمضان 2025

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن تفاصيل أحدث أعمالها التي من المقرر ان تشارك فيها خلال السباق الرمضاني 2025، وذلك خلال لقائها مع "عرب وود ".

يسرا اللوزي تكشف أحدث أعمالها

وقالت يسرا اللوزي: "شخصية تاج ستستمر في الجزء الخامس من مسلسل المداح، وهي شخصية محورية ضمن أحداث العمل".

وأضافت يسرا: "كما أشارك في مسلسل لام شمية مع الفنانة أمينة خليل، حيث أجسد من خلاله شخصية تدعى رباب، وهي زوجة وأم، الدور في هذا المسلسل صعب للغاية بالنسبة لي ومركب، وله أبعاد ثقيلة جدًا".

وأختتمت يسرا: "انتهيت مؤخرًا من تصوير فيلم «البحر الأسود»، وهي تجربة فريدة وصعبة التصنيف، لذا أفضل أن يراه الجمهور ليحكم بنفسه".

تفاصيل مسلسل لام شمسية

ومسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

اخر اعمال يسرا اللوزي

وكان اخر اعمال يسرا اللوزي هو مسلسل «سراب» مكون من 10 حلقات وهو النسخة العربية من المسلسل العالمى «Seven Types of Ambiguity»، وتعد هذه النسخة الأولى من المسلسل الأسترالى، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق بمجموعة من العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، كما يشارك في بطولته نجلاء بدر، دايموند عبود، إنچي المقدم هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي.