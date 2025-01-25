مطروح تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

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محافظ مطروح في الاحتفالية
محافظ مطروح في الاحتفالية

احتفلت محافظة مطروح بذكرى ليلة الإسراء والمعراج مساء السبت بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والنائب جمال الشورى والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف والشيخ مبروك ابو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والدكتور أحمد عبد العزيز رئيس فرع دار الإفتاء بمطروح والشيخ عطية سالم وكيل منطقة مطروح الأزهرية ووكلاء الوزارات رؤساء ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة ومشايخ الأزهر والأوقاف بمطروح وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الدكتور صلاح شنيشن 
وخلال كلمة  فضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة عن ليلة الإسراء والمعراج أكد أن الفرج بعد الشده من دروس وعبر رحلة الإسراء والمعراج التى سبقت بالأمر بالصبر،وأن الله تعالى أخبر أن معيته وتأييده ومعونته لمن يصبر على الشدائد " واصبر وما صبرك إلا بالله " وكان هذا هو الحديث السابق على رحلة الإسراء والمعراج حيث جاء بعده قوله تعالى " سبحان الذى أسرى بعبده "
وقد سُبِقَ الحديث أيضًا عن المعراج بالأمر بالصبر حيث قال تعالى " واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا " ثم تلاها بالحديث عن المعراج لتكون الرساله إلى هذه الأمة أن الصبر يعقبه الفرج وأن مع العسر يسرا، وليتيقن المسلم من خطاب ربه " إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب " والأمه والوطن يمر بمحنة شديده تحتاج منا إلى صبر ومصابرة ومثابرة ومرابطة، وسيأتى النصر والفرج والتأييد والمعونه من قبل الله تعالى والأمة تتعرض لهجمة شرسة تريد زعزعة استقرارها وتريد المساس بمقدساتها، وتقف مصر كعادتها  بالصمود والثبات على المواقف وهما مقدمات النصر لهذه الأمة وسبب رئيس في فشل مخططات أعدائها وتم عرض فيديو عن هذه الليلة المباركة.  
ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لجميع أهالي مطروح بهذه المناسبة التى  ليست مجرد حدث تاريخي بل هى محطة إيمانية نتعلم منها أن بعد كل شدة فرجًا..وأن الإيمان والعمل الصالح هما طريقنا إلى رضا الله 
فلنتخذ من هذه المناسبة فرصة لتجديد علاقتنا بربنا والتمسك بديننا والمحافظة على صلواتنا.

مشيرا إلى  الإسراء والمعراج كانت تكريمًا من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم..وحدثًا فريدًا في تاريخ البشرية. 
بدأت  بالاسراء من المسجد  الحرام إلى المسجد الأقصى حيث صلي النبى صلي الله عليه وسلم إماما بالانبياء جميعًا.. تأكيدًا لوحدة الرسالات السماوية،ثم عرج به به إلى السماوات العلا.. حيث رأى من آيات الله الكبري...
وفرضت عليه وعلى أمته الصلاة لتكون صلة بين العبد وربه 
مؤكدا أن هذه  الذكرى العطرة على قلوبنا جميعًا تحمل  الكثير من الدروس والعبر منها:
أولًا: أهمية الصلاة الفريضة الوحيدة التى فرضت في السماء مما يدل على مكانتها العظيمة في الإسلام.
وضرورة  الإيمان والثبات على الحق..فحادثة الإسراء والمعراج كانت اختبارًا للمؤمنين،كذلك مكانة المسجد الأقصى..حيث الإسراء بالنبى صلي الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى بين مكانته الكبيرة في الاسلام..فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين..وهو جزء من عقيدتنا الإسلامية..ويجب علينا أن نحافظ عليه وندافع عنه،
وفي نهاية الاحتفالية كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فضيلة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف تقديرًا لجهوده في الدعوة الدينية والمساعى الحميدة في إصلاح ذات البين والأحكام الشرعية وكذلك إنشاء العديد من المساجد الجامعة بمطروح.
كما تم تكريم عدد من العاملين بالا وقاف بمطروح لجهودهم المبذولة.

أحمد عبد العزيز الأزهر والأوقاف الإسراء والمعراج الدكتور أحمد عبد العزيز السكرتير العام المساعد اللواء خالد شعيب بديوان عام المحافظة

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