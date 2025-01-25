يوم ترفيهي رياضي لذوى الهمم والقدرات الخاصة بمدرسة الصم والبكم بمركز شباب الدراكسه

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يوم ترفيهي
يوم ترفيهي

نفذ مركز شباب الدراكسه التابع لإدارة شباب منية النصر بالتعاون، مع قسم التربية الرياضية بالإدارة، نشاط ترفيهي رياضي لذوى الهمم والقدرات الخاصة بمدرسة الصم والبكم، وذلك اليوم السبت 25 يناير 2025، على ملعب مركز شباب الدراكسه بمنية النصر.

بدأت فعاليات اللقاء بالسلام الجمهوري ثم تناول وجبة الإفطار ثم عمل مجموعة من الألعاب الترفيهية والرياضية بمختلف أنواعها، وثم فقره التنوره والالعاب السحريه وفقرة الأراجوز، وفى نهاية اليوم أخذوا الصور التذكارية وتم توزيع الهدايا على المشاركين من الأطفال المشاركين، فى جو مليء بالفرح والسرور ظهر على وجوه اطفالنا.

بحضور ولاء طه مدير عام الإدارة، وماهر يوسف وكيل الإدارة، ورئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بالإدارة، وعماد كمال مسئول قسم التربية الرياضية بالإدارة، وعبد الكريم احمد رئيس مجلس إدارة مركز شباب الدراكسه، وحضور مدرسه الصم والبكم ببرمبال القديمه، وحضور الساده العاملين بالإدارة، ومراكز الشباب، شكر وتقدير  وائل راشد مدير مركز شباب الدراكسه علي حسن الإستقبال والضيافة.

يأتي التنفيذ برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة،  وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وولاء طه محمد مدير عام الإدارة.

الأطفال المشاركين التربية الرياضية الشباب والرياضة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية القدرات الخاصة ذوي الهمم والقدرات الخاصة طارق مرزوق محافظ الدقهلية وزير الشباب والرياضة

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