جوارديولا يشيد بمستوى مرموش أمام تشيلسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبه المصري عمر مرموش في مواجهة اليوم أمام تشيلسي في البريميرليج.

جوارديولا يتغنى بقدرات عمر مرموش

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هالاند: مرموش سيكون لاعبًا رائعًا بالنسبة لنا

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وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام البلوز عن مرموش، "رائع حقًا! هذا التواصل مع اللاعبين الآخرين والحركة المذهلة! إنها المباراة الأولى ويتعامل مع التغيير ويقوم بحركات لا تصدق".

وحقق المان سيتي فوزا كبيرا اليوم السبت على نظيره تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

وانتقل المهاجم المصري عمر مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في الانتقالات الشتوية الجارية، بمقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إمتيازات.

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