وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، هذه المناسبة العظيمة التي تذكرنا بعظمة الرسالة النبوية وسمو القيم الإسلامية.

وأعرب معالي الوزير، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العاملين بوزارة الأوقاف، عن أصدق التهاني القلبية وأسمى التبريكات لفخامة الرئيس بهذه الذكرى المباركة، التي تمثل دعوة للتأمل في قدرة الله وعنايته بعباده الصالحين.

وأكد معاليه أن ذكرى الإسراء والمعراج تحمل في طياتها دروسًا عظيمة في الصبر والإخلاص والعمل الدءوب لتحقيق الرسالة السامية، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها من كل سوء، وأن يجعلها بلد الأمن والأمان.

واختتم برقيته بالدعاء إلى الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على فخامة الرئيس بالصحة والعافية، وعلى وطننا العزيز بالمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالتلاحم والوحدة، وعلى الإنسانية جمعاء بالخير والسلام.