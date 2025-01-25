الجيش الإسرائيلي: فتحنا النار على عشرات المشتبه بهم في غزة إثر تهديدات جنودنا

العدو الصهيوني
قوات الجيش الإسرائيلي
قوات الجيش الإسرائيلي - أرشيفية

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم السبت، أنه فتح النار على عشرات المشتبه بهم في قطاع غزة إثر تهديدات لسلامة الجنود.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إنه "خلال الساعات الماضية، عملت قوات جيش الدفاع ضد تهديدات وجهت للقوات في قطاع غزة".

وأضاف أفيخاي أدرعي أنه تم رصد عدة تجمعات لعشرات المشتبه بهم في وسط قطاع غزة، والذين شكلوا تهديدا للقوات، وردا على ذلك قام جنودنا بإطلاق النار بهدف الإبعاد.

وأفاد بأنه على عكس التقارير المتداولة خلال الساعات الأخيرة، جميع عمليات إطلاق النار في المنطقة تحذيرية نفذت بغرض الإبعاد ولم تكن موجهة للإصابة.

وأكد المتحدث أنه حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات عن إصابات بين المشتبه بهم نتيجة إطلاق النار.

وصرح أدعي بأن الجيش الإسرائيلي ملتزم بتنفيذ شروط الاتفاق بالكامل لإعادة المختطفين، مشددا في السياق على أنه مستعد لأي سيناريو وسيواصل اتخاذ كل الخطوات اللازمة لإزالة أي تهديد فوري لقواته.

وجدد الجيش الإسرائيلي في بيانه دعوته لسكان القطاع للالتزام بتعليماته وعدم الاقتراب من القوات المنتشرة في المنطقة.

الجيش الإسرائيلى وسط قطاع غزة غزة

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