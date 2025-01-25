"الإسكان" بيع ورش حرفية ومحال تجارية بمدينتي برج العرب والعبور الجديدتين

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم بيع 16 ورشة حرفية بمساحة ( 20.5 م2) للورشة الواحدة بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالمدينة، وذلك بجلسة مزاد علني، لافتا إلى أن إجمالي الاستثمارات بالمزاد تجاوزت ( 6912600 جنيه).


وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم بيع 10 محال تجارية، ومطعمين أسفل عمارات مشروع "سكن مصر" في الحي 39 لتلبية احتياجات المواطنين وأصحاب الأعمال الصغيرة وتعزيز النشاط التجاري بالمدينة.
 

والجدير بالذكر أن جلستي المزاد تم عقدهما بحضور كل من ممثلي مجلس الدولة ومسئولي جهازي المدينتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، لتحقيق مبدأ الشفافية.

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