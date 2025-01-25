نسبة التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية تبلغ 41.81%

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علم بيلاروس - أرشيفية
علم بيلاروس - أرشيفية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس يوم السبت، أن نسبة المشاركة في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في البلاد والتي استمرت خمسة أيام، بلغت 41.81 بالمئة.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية في بيان: "انتهى التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في بيلاروس. على مدى خمسة أيام، أدلى 41.81% من المواطنين المدرجين في قوائم التصويت بأصواتهم".

وسجلت لجنة الانتخابات المركزية البيلاروسية خمسة مرشحين للرئاسة: الرئيس الحالي لبيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي أوليغ غايدوكيفيتش، وزعيم حزب العمل والعدالة الجمهوري ألكسندر خيجنياك.

بالإضافة إلى السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي البيلاروسي سيرغي سيرانكوف، المرشح السابق في الانتخابات السابقة، ورائدة الأعمال، غير الحزبية، آنا كانوباتسكايا.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس أن يوم الأحد 26 يناير الجاري سيكون يوم التصويت الرئيسي، وستكون مراكز الاقتراع مفتوحة من الساعة 8:00 إلى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو.

الحزب الديمقراطي بيلاروس نسية التصويت في انتخابات بيلاروس
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