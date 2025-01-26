تفاصيل زيارة رئيس جامعة أسيوط لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

قام الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مساء اليوم السبت بجولة تفقدية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، ويُقام تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بصحبة طلاب الجامعة، في إطار السعي الدائم للجامعة لنشر المعرفة، وتعزيز الثقافة لدى الطلاب؛ مما يُسهم في بناء جيل مثقف واعٍ بقضايا وطنه ومحيطه الإقليمي والدولي.

والتقى الدكتور المنشاوي بالدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، مشيدًا بالجهود التي يبذلها السيد وزير الثقافة؛ في إثراء المشهد الثقافي العربي، والدولي، والإضافة المميزة لهذا المحفل الثقافي، الذي يجمع بين التاريخ، وأصالة الثقافة، وتنوع الابداع.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 1300 دار نشر، و6 آلاف عارض، بالإضافة إلى انضمام 80 دولة للمشاركة في هذا المعرض، مشيدًا بالفعاليات الثقافية، والتي تشمل الندوات، والأنشطة الموجهة للأطفال، والفعاليات الفنية؛ مما يعزز من القيمة الثقافية للمعرض، ويقدم محتوى ثريًا لجمهوره المتنوع.

وأعرب الدكتور المنشاوي، عن سعادته بالمعرض، الذي يعبر عن مكانة مصر الحضارية، ودورها الريادي في تعزيز الثقافة، والمعرفة، إلى جانب كونه منصة تجمع الكُتاب، والمفكرين، والمبدعين، وتناقش الكثير من القضايا، والأفكار، والرؤى، مشيدًا بالتطورات الكثيرة التي شهدها المعرض هذا العام، والتي من شأنها تعزيز التجربة الإيجابية للقارئ.

وتأتي زيارة طلاب جامعة أسيوط للمعرض؛ في إطار اهتمام جامعة أسيوط؛ بالأنشطة الطلابية، وتفعيل خطة الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي في تطوير الجانب الثقافي، والتنويري لدى الطلاب، والحرص على دمجهم، ومشاركتهم في مختلف الفعاليات، والأحداث

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