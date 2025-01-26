بأقدام مبابي.. ريال مدريد يضرب بلد الوليد بثلاثية نظيفة ويعزز صدارته للدوري الإسباني

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من تحقيق الفوز أمام نظيره بلد الوليد بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

أحداث مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

افتتح كيليان مبابي أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 30، بعد تبادل التمريرات بينه وبين جود بيلينجهام، أنهاها مبابي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 57، بعد تمريرة من رودريجو إلى مبابي الذي استقبلها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى بلد الوليد.

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عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني

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وتحصل ماريو مارتين لاعب بلد الوليد على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 90.

وأحرز كيليان مبابي الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 1+90 عن طريق ركلة جزاء، نفذها مبابي بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 49 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 4 لقاءات وخسارة مواجهتين، بينما يتذيل بلد الوليد الترتيب برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 لقاءات وخسارة 14 مواجهة.

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