نيقولا معوض يشارك في بطولة مسلسل "الأميرة" بجانب ياسمين صبري في رمضان 2025

يستعد النجم اللبناني نيقولا معوض لخوض تجربة درامية جديدة في رمضان 2025 من خلال مشاركته في مسلسل "الأميرة"، الذي تلعب بطولته النجمة ياسمين صبري، في عمل يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور.

المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، ومن إنتاج شركة FOREVER مها سليم، وهو من الأعمال المنتظرة في السباق الرمضاني المقبل، حيث يضم نخبة من النجوم، من بينهم وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، وهاجر عفيفي.

ويجسد نيقولا معوض في المسلسل شخصية محورية ستشكل إحدى نقاط القوة في الأحداث، إذ يتوقع أن يقدم أداءً مختلفًا عن أعماله السابقة، خاصة بعد نجاحاته في الدراما المصرية والعربية خلال السنوات الماضية.

المسلسل يحمل اسمًا تشويقيًا لافتًا، حيث يأتي عنوانه الفرعي "ضل حيطة" ليعكس طبيعة العمل التي تجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق، ما يزيد من ترقب الجمهور لمعرفة تفاصيل القصة التي لم يتم الكشف عنها بالكامل بعد.

يذكر أن نيقولا معوض حقق نجاحات لافتة في الدراما المصرية، من بينها مشاركته في مسلسلات مثل "خيط حرير" و"البريئة"، إلى جانب أعمال عربية وعالمية، مما يجعله إضافة قوية لطاقم العمل.

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الأسابيع المقبلة، ليكون جاهزًا للعرض ضمن السباق الرمضاني 2025، حيث يراهن صناعه على تقديم تجربة درامية مميزة تترك بصمة قوية لدى الجمهور.